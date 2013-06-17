Фото с сайта svoe.by Фото с сайта svoe.by Предприниматель уверена, что городская санэпидемстанция нарушила ее права. Прокуратура проверила все документы и материалы по этому делу, но нарушений законодательства о защите прав предпринимателей не нашла. Об этом на совещании в горакимате рассказал руководитель отдела городской прокуратуры Абай ИМАНИЯЗОВ. Отметим, на этом совещании аким города Актобе Ерхан УМАРОВ встретился с группой женщин-индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют торговлю мороженым и напитками. Согласно постановлению акимата, определены места для реализации кисломолочных и колбасных изделий местными товаропроизводителями, места для реализации мороженого и прохладительных напитков, а также точки для реализации дачной продукции и продукции приусадебных участков. Как заявил аким города, он не вправе вмешиваться в дела санитарных врачей и требовать выдачи разрешений вопреки существующим законам. Аким Умаров предложил женщинам помочь с трудоустройством по специальности, обучением на курсах повышения квалификации, а также с размещением торговли на рынках города. Но предпринимательницы от этого отказались. Поэтому женщинам было дано разъяснение и предложено еще раз комиссионно изучить возможные варианты решения данного вопроса.