3Глава чешского правительства и лидер Гражданской демократической партии Петр Нечас уходит в отставку, а вместе с ним и правительство Чехии, сообщает Вести.Ru. 48-летний Петр Нечас стал депутатом Парламента от гражданской демократической партии в 1992 году. В 2010 году он возглавил партию, а также занял пост премьер-министра Чешской республики. Покинуть свой пост Нечас был вынужден после громкого коррупционного скандала. Кто будет новым премьером — решит парламент. По мнению Петра Нечаса, кандидатуру премьера необходимо обсудить с президентом Чехии Милошем Земаном. "Я понимаю, что перипетии моей личной жизни осложняют политическую жизнь целого государства. Я очень внимательно следил за развитием событий и хочу подчеркнуть, что я осознаю свою политическую ответственность и то, к каким последствия все это привело", - сказал Нечас. Напомним, на прошедшей неделе, в ночь с 12 на 13 июня, было задержано восемь высокопоставленных чиновников, активистов гражданской демократической партии, близких к Нечасу, в том числе — глава его секретариата Яна Нагийева. Семерым из них предъявили обвинения в коррупции и превышении служебных полномочий. Нагийева негласно поручила главе чешской разведки следить за супругой премьера Радкой. Нечас, поначалу отрицавший свою причастность, 15 июня признался, что все-таки видел материалы слежки. today.kz