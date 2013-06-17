Агентство национальной безопасности США в 2009 году пыталось прослушивать телефонные разговоры президента России Дмитрия Медведева во время его визита в Лондон на саммит «Большой двадцатки» (G20), сообщила в воскресенье британская газета The Guardian со ссылкой на документы, предоставленные экс-агентом АНБ Эдвардом Сноуденом. По данным издания, американские специалисты базы радиоперехвата Menwith Hill в графстве Северный Йоркшир пытались расшифровать звонки Медведева и других российских делегатов в Москву, осуществляемые посредством спутниковой связи. Оказались ли эти попытки успешными, газета не сообщает. Кроме того, британские спецслужбы по указанию правительства страны осуществляли электронную слежку за другими иностранными политиками, в том числе из Турции и ЮАР, в ходе саммита G20. В том числе при помощи специально организованных спецслужбами на время саммита интернет-кафе, в компьютеры которых были встроены программы для отслеживания электронной почты. Кроме того, вскрывались системы безопасности принадлежащих участникам саммита смартфонов Blackberry. Группа из 45 аналитиков в течение 24 часов отслеживала телефонные звонки участников форума и информация поставлялась британскому правительству. Информация о слежке во время саммит G20 в Лондоне была опубликована британской газетой накануне открытия саммита «Большой восьмерки» в Северной Ирландии. Президент России Владимир Путин на сутки остался в Лондоне в связи с тем, что британская сторона оказалась не готова принять лидеров G8 в Северной Ирландии в воскресенье, как было запланировано. Он вылетит в Белфаст утром 17 июня, откуда направится в Лох-Эрн, где пройдет саммит, сообщило в понедельник РИА Новости. В начале июня британская The Guardian и и американская The Washington Post сообщили о секретной программе электронного слежения под кодовым названием PRISM, осуществляемую ФБР и АНБ. Утечку информации осуществил в СМИ 29-летний экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Оказалось, что в течение нескольких лет эти спецслужбы лет имеют доступ к серверам компаний Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube, Apple и других. И через них получают и анализируют электронную переписку, документы и данные о подключениях пользователей, аудио- и видеофайлы. Публикации вызвали скандал в США. Руководство ряда американских спецслужб заявили, что действия журналистов и утечка секретной информации угрожают национальной безопасности США. Сам Сноуден в настоящее время находится в Гонконге и пытается найти политическое убежище в какой-либо стране, которая, по его словам, поддерживает свободу слова и защиту гражданских свобод. forbes.ru