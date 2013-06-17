В Актобе завели 26 уголовных дел по контрабанде автомобилей
spautoland-ural.ru По данным областного департамента таможенного контроля, было установлено, что в период с 2011 по 2012 год гражданами Казахстана из Литовской республики были ввезены 26 грузовых автомашин (седельные тягачи) марки DAF и VOLVO с использованием подложных документов. - Стоимость одной автомашины в среднем колеблется от 8,7 млн. до 10,1 млн. тенге, а общая среднерыночная стоимость указанных автомашин составляет 240 498 900 тенге, - сообщил начальник управления по борьбе с контрабандой ДТК по Актюбинской области Артур ХАЙРУТДИНОВ. По его словам, примерная сумма причиненного ущерба в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов в бюджет по данным автомашинам составляет от 2,5 млн. до 7,5 млн. тенге с одной единицы транспортного средства. В суммарном отношении сумма причиненного ущерба в виде неуплаченных платежей составила 152 553 554 тенге (в среднем 5,8 млн. тенге с одной единицы транспортного средства). - Данные деяния, предположительно, были совершены группой лиц, которая специализируется на подделках документов на автотранспортные средства, с нарушением законодательства Таможенного Союза и уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов, - рассказал Артур ХАЙРУТДИНОВ. В настоящее время по данным фактам возбуждено 26 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 ч.2 п. «г» УК РК – «Контрабанда в особо крупном размере». Дела были переданы по подследственности в Актюбинскую областную прокуратуру для решения вопроса о проведении следственных мероприятий.