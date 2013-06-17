Фото с сайта www.bota.kz Фото с сайта www.bota.kz Из-за низкой зарплаты и графика работы на ярмарке вакансий люди отказываются от работы. Подведены итоги городской ярмарки вакансий, где приняли участие 44 организации, предоставлено 428 вакансий, а посетили ярмарку 520 человек. Консультации получили 392 жителя области. Как сообщили в центре занятости Актобе, выдано направлений по трудоустройству - 95. По итогам собеседований трудоустроено 28 человек, проходят стажировку 16 человек, поставлены в резерв 12 человек. - Отказ от предложенной работы по причине низкой заработной платы и регламентом работы - 28 человек, отказано в трудоустройстве по причине несоответствия требованиям работодателя - 11 человек, - отметили в центре. С начала года проведено 7 ярмарок, трудоустроено - 297 человек.