В Актобе студенткам платят за ношение хиджаба
Фото с сайта http://islamdag.ru "Девочки-студентки из Актобе рассказывают, что их однокурсницы получают деньги за ношение хиджаба. Естественно, неофициально. Сектанты просто дают им средства в виде помощи каждый месяц и при этом поощряют и хвалят за ношение хиджаба и длинной юбки. Сумма там небольшая, но для студентов чувствительная", - рассказал в интервью газете "Мегаполис" экс-депутат Верховного совета Казахстана, юрист Алматинской юридической корпорации Александр Перегрин. По его словам, такие предложения о материальной помощи делают "лишь тем, кто может согласиться". "Допустим, если человек бедно живет или нуждается в деньгах в определенный момент. Подготовленный миссионер прекрасно знает критерии отбора, к кому именно подходить и на какие темы заговаривать", - отметил он. По его мнению, государство в этом случае должно действовать "по правилам перевербовки". "Допустим, если такая девушка пришла в мечеть, имам может ее похвалить за искреннюю веру. Одновременно нужно разъяснять, что мир изменился и носить хиджаб сегодня совсем не обязательно, все это следует подкрепить выдержками из Корана. Не исключаю, что имамам нужно выступать с пропагандой прав женщин в современном исламе. И пусть сектанты продолжают платить девушкам за хиджабы, а имамы переубеждают их, в итоге страна получит молодежь верующую, но ставшую на путь традиционного ислама", - считает А. Перегрин. Вместе с тем он признал, что финансирование у некоторых сект идет серьезное: "Это деньги на изменение толка ислама в Казахстане. Если государство не противопоставит похожие деньги, не укрепит ими традиционные религиозные конфессии, то оно проиграет". По его мнению, для противодействия развитию радикальных сект необходимо двигаться в трех направлениях. "Первое - пресечение каналов финансирования сект. Следует проследить, откуда эти деньги идут, неважно легальными или нелегальными путями. Затем создать законодательный запрет для этого, то есть придумать механизм закрытия данных каналов. Второе направление - установить критерии миссионерской деятельности. Причем позволяющие немедленно запретить их работу, если в проповедях появляются даже намеки на пропаганду превосходства, призывы к экстремизму и так далее. Третье направление - финансовая поддержка традиционных конфессий не как религиозных, но как общественных организаций. В области решения задач в духовной сфере они работают значительно эффективней госорганов", - сказал он. Кроме того, он предлагает создать межконфессиональный совет, чтобы, например, его ходатайство могло стать основанием для прекращения деятельности религиозной организации. "Межконфессиональный совет - это общественная организация, которая принимала бы решения, например, в сфере регистрации новых конфессий. Пусть в него входят представители традиционных религий, те же муфтий и патриарх. Они бы ставили палки в колеса тем организациям, которые имеют признаки экстремизма и хотят зарегистрироваться в Казахстане", - пояснил он. Кроме того, по мнению А. Перегрина, закон "О местном самоуправлении" может стать рассадником экстремизма. "Если не увязать данный законопроект с программой Генпрокуратуры, то он может стать основой для развития экстремизма в депрессивных регионах. Ведь что такое органы местного самоуправления? Это муниципалитет, который создают сами люди для совместного обсуждения и решения социальных проблем в своем регионе. А если в какой-то области, допустим, сильны ваххабиты или салафиты? Они вряд ли упустят возможность создать такой узаконенный муниципалитет и под, казалось бы, благовидным предлогом завлекать в него новых людей. Это уже будет не просто религиозная организация, а местный орган, облеченный властными полномочиями и имеющий доступ к государственным деньгам. Вот в чем дело! То есть, приняв данный закон, власти могут получить еще одну головную боль", - считает эксперт. По его мнению, нужно прописать четкие критерии данных муниципалитетов, чтобы оградить их от религиозного вмешательства. Кроме того, обязательно нужно синхронизировать законопроект и программу Генпрокуратуры, ведь потом муниципалитеты станут ближе всего к населению, а не акиматы и маслихаты. "Органы самоуправления же выборные, то есть сам народ избирает его лидеров, поэтому здесь обязательно нужно придумать механизм, исключающий попадание в них экстремистов. Ведь в конечном итоге все это может привести и к захвату региона через выборы", - подчеркнул он. А. Перегрин также отметил, что в программе по противодействию экстремизму и терроризму нет анализа причин этих явлений. "Разработчикам следовало бы обратиться за помощью к социологам и психологам за разъяснениями причин, побуждающих человека совершить акт экстремизма. Ведь все эти экстремистские движения иррациональны. Человек зачастую не может объяснить, к примеру, почему он взял дубинку и разбил все машины на парковке", - сказал он. "С другой стороны, очевидно, что низкий уровень грамотности и неудовлетворительное социальное положение порождают экстремизм. Люди помнят его проявления в середине 90-х годов, когда была разруха. Значит, правительству нужно предпринять меры, чтобы купировать потенциальные очаги экстремизма. Какие? Существует много госпрограмм, по которым деньги не осваиваются. Почему бы эти средства в первую очередь не направить в депрессивные районы, чтобы развивать в них здравоохранение, образование и так далее? Главное - выявить все такие регионы. Я думаю, нужно синхронизировать программу по противодействию терроризму с той же картой индустриализации и другими программами, предусматривающими крупные частные и государственные расходы", - отметил А. Перегрин. "Приведу пример. Год назад я летел из Алматы в Актобе, самолет был полон иностранцами, которые летели на вахтовую работу на месторождения, в основном это простые рабочие - бурильщики, мастера, сварщики. А все мы знаем, что для иностранных компаний существуют нормы по казахстанскому содержанию. Если они соблюдаются, то откуда взялся полный самолет иностранцев? Одновременно все помнят, что произошло в Актобе год назад - стрельба, взрывы. Просто люди озлоблены, ведь молодым негде работать и не на что жить. Вот поэтому в программе обязательно нужно учесть очень жесткий контроль в сфере занятости, чтобы работодатели соблюдали все договоры и не обманывали людей. Ведь все это и есть первопричины агрессии", - подчеркнул эксперт. Также, по его мнению, нужно ввести в акиматах должность специально обученного конфликтолога, который будет анализировать ситуацию, выяснять причины конфликта и принимать срочные меры, вплоть до организации завоза продуктов питания, если люди голодают. Конфликтолог должен вести переговоры с людьми либо уже звать на помощь силовиков. Нужны мобильные группы и на республиканском уровне, которые могут в любой момент выехать в регион. "Я был в разных местах, где происходили конфликты, и большинство из них можно было решить на начальной стадии. Но сотрудники акимата часто просто боялись ездить туда. Конфликтологи должны периодически мониторить ситуацию, ведь секты не вдруг возникают, а сначала ведется плановая масштабная работа - вербовка людей, промывка мозгов и закладка другой системы ценностей. В такие моменты акиматовским сотрудникам следовало бы наведываться к сектантам под видом прихожан для разведки", - отметил А. Перегрин. kt.kz