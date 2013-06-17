14 июня в 21.00 в Жылойском районе в реке Камысколь сотрудники районного водспаса обнаружили труп женщины примерно 45-50 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено. 15 июня в пригородном поселке Еркин-кала в дворовом туалете утонул мальчик 2011 года рождения. ЧП произошло в 15.00. Оставшись без присмотра взрослых, двухлетний ребенок по неосторожности упал в выгребную яму и захлебнулся. Оба факта зафиксированы как несчастные случаи.