Фото с сайта wikimedia.org Фото с сайта wikimedia.org В Атырау официально открылся пляжный сезон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - В минувшие выходные в Атырау официально открылся пляжный сезон. В области насчитывается 22 спасательные лодки, 6 единиц техники, 44 водолазного снаряжения. По государственным требованиям на каждом пляже должны быть расположены вышки со спасателями, специально оборудованная зона для оказания первой медицинской помощи, а также две лодки, - сообщил заместитель начальника областной водно-спасательной службы ДЧС Самат КУМАШЕВ. В ДЧС также привели статистику за прошлый год. Только за 2012 год в области утонули 17 человек, 14 удалось спасти. Среди утонувших один ребенок, три женщины и 13 мужчин.