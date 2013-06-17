Объем кредитов на бизнес-процессы вырос за год всего на 9%, потребительский сегмент, включая ипотеку, набрал годовой темп в 18%. В итоге баланс кредитного портфеля банков «производство/потребление» составил в апреле 53/47%. Год назад было 55/45%. Рэнкинг-основа: Структура кредитного портфеля БВУ РК в разрезе отраслей. Апрель 2013 Среди отраслей наибольший объем кредитов сосредоточен в торговле – 20%, и в строительстве – 13%. По годовому росту кредитования впереди телеком – 65,1%, и горнодобывающая промышленность – 16,5%.Обрабатывающая промышленность пока не пользуется большим спросом у банкиров. В этом секторе выдано кредитов на 850 миллиардов тенге – всего 8,3% от кредитного портфеля БВУ. Более трети кредитов в обрабатывающей промышленности сосредоточено в пищепроме – 38%.