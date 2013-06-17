1В Казахстан прибыла группа экспертов Международной Федерации Автоспорта (FIA), которая в течение трех дней будет обучать отечественных специалистов в области автоспорта методикам проведения международных соревнований. - Казахстан имеет весь потенциал для практической реализации столь амбициозной задачи как проведение гонок международного масштаба, - комментирует событие руководитель группы международной команды тренеров MSA Сью Сандерс. – Это и природный ландшафт, и профессиональные специалисты. Мы всегда готовы делиться своим опытом, знаниями, проводить обучение с тем, чтобы помочь Казахстану профессионально подготовится к проведению соревнований самого высокого уровня, а также популяризации и развития автоспорта в вашей стране и во всем центральноазиатском регионе. Напомним, что в апреле прошлого года Казахстан посетил Жан Тодт, Президент Международной Федерации Автоспорта. Целью его визита было обсуждение актуальных вопросов сотрудничества между Международной Федерацией Автоспорта (ФИА) и Федерацией Автомотоспорта Казахстана (ФАМС РК). В частности, ФАМС РК подняла вопрос о проведении этапа Кубка Мира по ралли-рейдам на территории Казахстана. - Нашу страну уже знают на арене мирового автоспорта благодаря победам Артура Ардавичуса на «Дакаре», Каната Шагирова на Africa Eco Race, Дениса Березовского на Abu Dhabi Desert Challenge и ряда других, - рассказал Президент ФАМС РК Марат Абыкаев. – Сегодняшний визит тренеров Международной Федерации автоспорта – это еще один шаг на пути к достижению поставленной цели по проведению международных соревнований в нашей стране. Уверен, что в скором будущем Казахстан появится на карте самых престижных автомобильных гонок/ Также, по словам Абыкаева, в ближайшем будущем по территории нашей страны должна пройти известная международная автогонка «Шелковый путь», которая в последние годы проводится в России. kursiv.kz