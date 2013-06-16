В Уральске горит городская свалка

Столб дыма виден с новых микрорайонов города. Горит свалка в районе рынка "Ел ырысы". На тушение огня брошены все силы пожарного управления. Причиной возгорания, как полагают огнеборцы, мог стать вывезенный тлеющий мусор, либо ТБО могли загореться под прямыми лучами солнца - на свалке много разбитого стекла, а погода в последние дни довольно жаркая. Удушливый дым от тлеющего мусора в течение дня шёл на посёлок Плодоовощной. К вечеру ветер изменил своё направление и сейчас дымовая завеса закрывает участок дороги. По последней информации на помощь прибыли курсанты пожарной части. Первые три расчета, которые работали на месте. локализовали огонь, и сейчас продолжается тушение.