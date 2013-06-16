4Актер Жерар Депардье заявил, что намерен стать гражданином сразу семи стран. Как сообщает газета Le Journal du Dimanche, уже в ближайшее время он намерен обратиться за паспортом Алжира. Актер пояснил, что такое количество паспортов поможет ему въезжать в большинство стран без визы. По его словам, сейчас он живет и работает в России, Франции, Бельгии и США. «Я гражданин мира. Свободный человек. Франко-российский актер», — добавил он. Как уточняет Agence France-Presse актер, которому 17 июня предстоит предстать перед французским судом по обвинению в вождении в нетрезвом виде, признал в беседе с журналистами, что иногда может перебрать с алкоголем. В целом же Депардье охарактеризовал себя как человека рационального, но в то же время прямолинейного и склонного к подрыву устоев. Он не исключил, что именно его скандальный образ и импонирует российскому президенту Владимиру Путину, лично вручившему ему российский паспорт. Депардье в настоящее время снимается как во французских, так и в российских фильмах. Так, 26 июня во Франции выйдет фильм «Мизерере», где он сыграл главную роль. В России же он занят на съемках фильма «Бирюза», где вместе с ним играет британская актриса Элизабет Херли. Сейчас Депардье находится в Ницце, где 16 июня открылся фестиваль российского кино. Актер заявил о намерении покинуть родину в декабре 2012 года. Причиной такого решения стало намерение новых властей страны ввести для наиболее обеспеченных французов 75-процентный налог на доходы. Сначала Депардье перебрался в Бельгию, однако затем ему предложили российское гражданство. Актер принял это предложение, признавшись при этом в глубоком уважении к Путину, который, по его словам, много делает для развития культуры. lenta.ru