3В Алматы на международном комплексе лыжных трамплинов прошел татарский праздник окончания весенних полевых работ «Сабантуй-2013», передает BNews.kz. Мероприятие развернулось по трем направлениям: выставка культуры, спортивные состязания и концерт. Главным призом стал легковой автомобиль для самого сильного батыра от президента Татарстана Рустама Минниханова. «Люди, закончив работу в поле, устраивают такой праздник, народные гулянья и веселье. На «Сабантуе» обязательны песни, пляски, веселье, шуточные национальные состязания. Например, разбивание горшка с завязанными глазами, доставание монетки, бег с ложкой и яйцом, бег в мешках и многие другие. Но самым главным состязанием является национальная борьба. Тот, кто становится самым сильным батыром, получает в награду барана. Так народ у нас празднует окончание весенних полевых работ. Мы приехали в этом году на казахстанскую землю с творческой группой из 150 человек, чтобы провести вместе с нашими казахстанскими татарами праздник», - рассказала начальник отдела культуры города Бугульмы Елена Менуллина. В ходе мероприятия президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со своими соотечественниками, представителями диаспоры, подарил караоке со сборником лучших татарских песен и картину с изображением столицы Татарстана. «Большая честь сегодня в Алматы поздравить Астану с юбилеем. Астана - это один из красивейших городов ,который появился, где я был, где много моих друзей. Я хочу, чтобы Астана процветала, Казахстан процветал. Праздник должен пройти на самом высшем уровне», - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов. today.kz