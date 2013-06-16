2Власти свалилендского города Ситеки запретили жителям прилюдно целоваться, сообщает Вести.Ru. Теперь за поцелуй в общественном месте нарушителям грозит штраф в 12 долларов. Целовать детей в щечку по-прежнему можно, но это не поощряется. По мнению властей этой южноафриканской страны, поцелуи аморальны и непристойны. "Целоваться на улице не принято в нашей культуре, а национальные традиции следует уважать", — подчеркнули в горадминистрации Ситеки. Вообще Свазиленд отличается жесткими правилами общественного поведения: в разных городах страны законодательно строжайше запрещено торговать на улице и мусорить на тротуарах и дорогах. today.kz