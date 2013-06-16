1В английском Бирмингеме 32-летний мужчина напал с ножом на прихожан местной мечети, сообщает РБК. Инцидент произошел вечером в субботу, 15 июня. По словам главы мусульманской организации Ramadhan Foundation Мухаммед Шафик, соседи услышали в мечети громкую ссору, закончившуюся нападением, и вызвали полицию Сотрудники полиции задержали правонарушителя, который оказал сопротивление при аресте и ранил одного из стражей порядка. Трое пострадавших с ножевыми ранениями находятся в больнице. Причины инцидента выясняются. Ранее в июне в Лондоне был совершен поджог исламской школы: в огне сгорели мечеть и прилегающий к ней исламский культурный центр. По версии следствия, эти инциденты могут быть связаны с убийством курсанта артиллерийского училища Ли Ригби в конце мая в Лондоне. today.kz