damuТОО «Айс Транс Холдинг», занимающееся перевозкой пассажиров по маршрутам в Атырау, воспользовалась программой Фонда «Даму» «Дорожная Карта Бизнеса - 2020» (ДКБ) и пополнило свой автопарк более просторными, комфортными, и при этом экономичными автобусами, собранными на территории Казахстана. Финансированием данного проекта занимается Атырауский филиал Евразийского Банка. Сумма кредита, выданного компании «Айс Транс Холдинг», составила 200 млн. тенге, а полученные в рамках ДКБ субсидии позволили значительно снизить выплаты по кредиту. В итоге по данному проекту было создано около 30 новых рабочих мест. Благодаря программе «ДКБ – 2020» жители города Атырау теперь ездят в новых и более просторных автобусах. «Я этим маршрутом каждый день езжу на работу. Если раньше мы чувствовали дискомфорт в тесных автобусах, то сейчас автобусы более просторные, чему мы очень рады», - говорит одна из постоянных пассажиров маршрута №14 Махмутова Альбина. Разработанная государством программа помогает в развитии не только предпринимателям, но и оказывается полезной для всех. www.damu.kz