Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» прокатились вместе с полицейскими по местам скопления уральских проституток, набрались впечатлений, фотографий и вообще узнали много нового о жизни, с которой приходится соприкасаться разве что в рамках журналисткой работы.
Примерно раз в месяц полицейские устраивают рейд по проституткам — обязательное мероприятие, целью которого является регистрация девушек. Сам процесс регистрации включает себя фотографию, отпечатки пальцев, анкетные данные. Процедура эта необходима — нередко девушки попадаются на кражах, некоторых находят мертвыми и отпечатки облегчают процедуру опознания.
Само занятие проституцией официально в Казахстане не разрешено, но и не запрещено. Поэтому максимум, что можно предъявить этим девушкам — общественное порицание.
Полицейские, с которыми мы отправились в рейд, прекрасно знают, куда ехать. В подавляющем большинстве девушки лёгкого поведения собираются возле саун, где можно найти подвыпившего клиента, в котором алкоголь обостряет многие первобытные инстинкты, в том числе и инстинкт размножения. В ожидании клиентов девушки коротают время в такси. Частник-таксист берёт примерно 5 тысяч тенге за ночь.
Рядом с сауной «Каприз» выстроились три машины. Заметив полицейские номера, одно авто мгновенно рвануло с места и скрылось за поворотом. Остальные машины не успели уехать. Полицейские быстренько вывели девушек из машин, чтобы те не воспользовались мобильными телефонами. Во время рейдов у проституток выработалась своя система оповещения, предупреждающая товарок о возможной полицейской «облаве».
— Фотографируй лучше из машины, так фотоаппарат не заметят, — посоветовал мне подполковник Владимир МАРТЫНОВ
, вместе с которым мы отправились в рейд. — Девчонки не очень любят, когда их фотографируют.
Никто не сможет сказать, сколько проституток в Уральске на самом деле — их число не поддаётся учёту. Во время каждого рейда состав представительниц древнейшей профессии меняется — кто-то приходит, кто-то уходит. О том, куда они исчезают и откуда появляются, можно только гадать.
Цены на услуги проституток колеблются от 4 до 7-8 тысяч тенге в час. Факторов, определяющих стоимость той или иной девушки, достаточно много: от возраста и внешнего вида до постельного мастерства и уровня доступа к телу. Возле мест сбора проституток время от времени дежурит бригада «Центра крови». Доктора регулярно проверяют девушек на венерические болезни и бесплатно раздают презервативы.
Побывав на трёх точках ( на четвёртой никого не оказалось), полицейским удалось выявить 17 девиц лёгкого поведения и пять таксистов, которые этих девушек развозили. Все они были доставлены в областное ДВД.
Девушка на фото в белой маечке — наша корреспондентка Оксана НАУМОВА
, которая написала обо всём этом интересный репортаж. Статья выйдет 19 июня в свежем выпуске газеты «Мой ГОРОД».
Девушки, выстроившись в тесном коридорчике ДВД, ждали своей очереди в кабинет подполковника МАРТЫНОВА. Там они писали объяснительные и оставляли свои контактные данные. Чтобы не заскучать, путаны начали упражняться в красноречии, которое у них было довольно специфическим. Заметив в моих руках фотоаппарат, одна из девиц закричала:
— Ты лицо не фотографируй, а то замуж не выйду!
— Я тоже замуж собралась, да как назло сюда попала, — подхватила другая.
— Если бы не развелась, хрен бы здесь оказалась, — резюмировала третья.
— Блин, столько ещё ждать придётся, а я на каблуках, — пожаловалась одна из девиц. — Хоть бы стульчик поставили, или диван какой-нибудь.
— Диван в другом месте есть, — мрачно пошутила её подружка.
Писать объяснительные для девушек оказалось делом непростым. Работа интимного характера начисто исключает интеллектуальные упражнения, поэтому письменная речь совсем не развита.
— Что в объяснительной писать? — возмущалась одна из девушек. — Я проститутка на трассе. И что дальше?
Девушки в один голос утверждают, что сутенёра у них нет, а работают они сами на себя. Так ли это на самом деле, остаётся загадкой.
В своих объяснительных девушки пишут практически одно и то же — образования нет, а работать надо. Девушки подчёркивают, что заработанные деньги тратят только на себя. Этим девица уточняет, что их никто не крышует и работают они исключительно по своей воле.
Полицейским удалось вспомнить лишь несколько случаев, когда девушки сами обращались в правоохранительные органы, сообщая о том, что их принудительно заставили заниматься проституцией.
Занятие проституцией подразумевает личную свободу, хотя среди девушек лёгкого поведения встречаются и замужние особы. Например, одна из путан оставила в Бурлинском районе мужа и трёх детей, а сама подалась на заработки в Уральск.
По утверждению полицейских, проституцией в основном занимаются девушки из неблагополучных семей. Впрочем, девушки из обеспеченного сословия тоже встречаются. На занятие проституцией их толкают либо серьёзные пробелы в воспитании, либо влияние прожжённых подружек, обладающих колоссальной силой убеждения.
Фото автора