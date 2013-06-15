13Руководство страны готово выделить более миллиарда долларов на реконструкцию фавел, сообщает "Русская служба ВВС". О готовности борьбы заявил президент страны Дилма Руссеф. По его словам, правительство выделит 1,2 миллиарда долларов на реконструкцию трех проблемных районов, в том числе крупнейших - Росиньи и Жакарезинью. Сейчас в этих районах отсутствует водоснабжение, и мало где проведена канализация. Согласно плану правительства, фавелы должны быть восстановлены к Олимпиаде-2016. today.kz