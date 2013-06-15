12Произведение Абая Кунанбаева впервые было переведено на язык Коперника и Мицкевича, сообщает Bnews. Автором и инициатором перевода стал преподаватель Познаньского университета имени Адама Мицкевича Хенрик Янковски. По его словам, на реализацию идеи его подвигли студенты, изучавшие источник по слайдам в аудитории. Именно они первыми поинтересовались, почему «Слова» Абая, переведенные на многие языки мира, недоступны для чтения на их родном языке. Презентация прошла в Театре Польски в Варшаве, где все желающие могли получить экземпляр книги с автографом Янковского. Презентация была приурочена к празднованию Дней культуры Жамбылской области в Варшаве, которые начались 10-го июня.