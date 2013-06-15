11В Павлодаре приступили к сносу первых ветхих домов микрорайона «Алюминстрой», передает корреспондент BNews.kz В Павлодаре приступили к сносу первых 5 ветхих домов микрорайона «Алюминстрой». Всего в рамках госпрограммы «Доступное жилье-2020» будет снесено 159 ветхих двухэтажек. «Эти щитосборные дома, построенные в середине прошлого века как временное жилье для строителей алюминиевого завода, уже давно отслужили свое. Внутри все прогнило. В прямом смысле слова стены рушатся, никуда не годится электропроводка. Зимой постоянные проблемы с отоплением, водой. Конечно, мы рады, что, наконец, наши дома начали сноситься, и мы получим новое жилье», - сказала бывшая жительница одного из сносимых домов Любовь Рожицкая. По информации акима Павлодарской области Ерлана Арына, на месте первых сносимых домов будет построен новый 12-этажный жилой дом на 132 квартиры с мини-центром для детей на 1 этаже. Общая стоимость работ составляет порядка 1 млрд 61 млн тенге. Сдать дом в эксплуатацию планируют уже в 2014 году. «Много лет жители «Алюминстроя» обращались в акимат с просьбой решить проблему со сносом ветхого жилья и расселением их в новые благоустроенные квартиры. Сегодня мы приступили к первому этапу: сносим первые 5 домов, строим на их месте один новый. Затем будем двигаться дальше и постепенно переселять людей в современное комфортабельное жилье. Параллельно будем развивать всю необходимую инфраструктуру: строить детсады, школы, благоустраивать дворы», - отметил Е. Арын. По проекту на месте микрорайона «Алюминстрой» в ближайшие годы должен появиться современный жилой комплекс «Сарыарка» на 5,5 тыс квартир. Данного количества будет достаточно как для расселения владельцев ветхого жилья (1272 квартиры), так и для обеспечения жильем очередников (порядка 4 тыс квартир). На время сноса первых 5 домов и строительства новой многоэтажки жильцы (40 семей) были переселены в арендные квартиры. Роман АЛЕКСАНДРОВ