Мухит КУБАЕВ. Фото с сайта forbes.kz Мухит КУБАЕВ. Фото с сайта forbes.kz Несколько сотен человек собрались на похороны экс-председателя комитета гражданской авиации РК Мухита КУБАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"  Сегодня утром в Актобе на улице им. Газизы ЖУБАНОВОЙ пришлось перекрывать дорогу. Настолько много людей прибыло проводить в последний путь экс-председателя комитета гражданской авиации Мухита КУБАЕВА. После похорон собравшиеся пришли на садака в ресторан, расположенный рядом с домом. У Мухита КУБАЕВА осталась вдова и шестеро детей. Известно, что Мухит КУБАЕВ был убит 29 мая в городе Актау при загадочных обстоятельствах. Мухит КУБАЕВ и чемпион мира по каратэ, бывший начальник уголовного розыска Актау Серик БИМУРЗИН ехали на джипе, когда подозреваемый выстрелил в них из пистолета с глушителем. После чего преступники наняли экскаватор, который сравнял с землей место захоронения компаньонов. При задержании один из подозреваемых указал место, где были захоронены тела погибших. Стрелявшего полиция ищет до сих пор. - Преступник еще не найден, идет следствие, остальное - без комментариев, - сказала журналисту вдова покойного. Мухит КУБАЕВ родился в поселке Иргиз Актюбинской области. Окончил Актюбинское летное училище (АВВАУ), работал вторым пилотом, командиром. Возглавлял аэропорты в Атырау и Актобе. С 2007 по 2009 годы руководил комитетом гражданской авиации, с 2010 года работал первым замдиректора "Казаэронавигации". В тот же год его арестовали по подозрению в хищении 130 миллионов тенге. Его признали виновным, но амнистировали. Видео с сайта lada.kz