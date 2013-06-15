10Минтранском предлагает в 5 раз увеличить административный штраф для большегрузных автомобилей. На эти меры транспортников толкает превышение осевых нагрузок, что выводит из строя казахстанские дороги, которые и так не блещут качеством. Об этом сообщает телеканал Астана. В ведомстве даже подсчитали сумму ущерба – около 100 миллиардов тенге ежегодно. Под группу главных нарушителей попадают автомобили-самосвалы китайского производства. Доводы чиновников убедили сенаторов согласиться с законопроектом и увеличить сумму штрафа с 200 до тысячи МРП. Кайрат Абсаттаров, председатель комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК: Большегрузный транспорт по дорогам общего пользования может ездить, не превышая допустимых параметров. Нагрузка на одиночную ось составляет 10 тонн. Установлена нагрузка не только нами – придерживаются все европейские страны. В Японии тоже интересовались. gazeta.kz