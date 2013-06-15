9Попавшие в поле зрения средств массовой информации документы, впрочем, не позволяют понять, какую именно помощь окажет французская марка тольяттинскому заводу. Под общими формулировками с одинаковым успехом могут скрываться и консультации по общим вопросам, и разработка новых моделей под ключ. О "вмешательстве" Renault в создание новых моделей марки Lada рассказал сайт "АвтоСреда". Журналисты которого смогли ознакомиться с содержанием отдельных документов, которые обсуждались на недавнем (состоявшемся в конце мая) совете директоров "АвтоВАЗа". В документе речь идет о двух моделях, которые обозначены как BM-Hatch и B Cross. Первая – это "наследник" выпускающейся сейчас "Приоры", а второй – кроссовер, который должен быть создан на той же самой платформе. Официальная формулировка гласит, что Renault выполнит "проектирование, разработку и оценку стоимости" обоих автомобилей. Толковать эти слова можно по-разному. Вплоть до того, что новые машины будут от начала и до конца разработаны французской компанией. С другой стороны, руководство "АвтоВАЗа" не раз заявляло в интервью, что разработка новой "Приоры" ведется полным ходом. Летом прошлого года генеральный директор завода Игорь Комаров объявил, что производитель уже определился с "концепцией и стилем дизайна интерьера и экстерьера". Впрочем, двумя месяцами ранее другой топ-менеджер компании, Анатолий Москалюк, озвучил планы выпускать "Приору" до 2017 года. gazeta.kz