7Председатель Агентства РК по статистике Алихан Смаилов сообщил, что объем промышленного производства с начала года составил 7 321,5 млрд. тенге и вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает пресс-служба ведомства. Как отметил Смаилов, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 2,3%, в обрабатывающей - на 1,6%. Глава статагентства озвучил также некоторые другие показатели экономики страны. Так, объем розничной торговли за пять месяцев с начала года составил 1 834,4 млрд. тенге и увеличился на 12,8% по сравнению с прошлым годом. Объем оптовой торговли также показывает рост на 12,8% и составляет 4 729 млрд. тенге. today.kz