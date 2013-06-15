8В январе - мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года производство легковых автомобилей в Казахстане выросло в 2,3 раза, сообщает Агентство РК по статистике. За отчетный период в РК произведено 13 699 легковых пассажирских автомобилей. Кроме того, в январе - мае 2013 года в республике произведено 674 грузовых автомобиля, что на 9,6% больше, чем в январе - мае 2012 года. today.kz