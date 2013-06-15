6На Украине внесены поправки в законодательство, в соответствии с которыми марганцовка (калия перманганат) теперь включена в перечень наркотических средств, об этом в пятницу сообщает Госпогранкомитет Белоруссии. Как отмечает ведомство, в этой связи приобретение, хранение и транспортировка марганцовки на Украине теперь будет караться в уголовном порядке в соответствии с законом «Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров». «Обращаем внимание граждан, планирующих поездку на территорию Украины, что нарушения правил хранения и перевозки указанного вещества через границу украинскими правоохранительными органами могут быть квалифицированы как преступления по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе и как «контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, и их аналогов или прекурсоров», - сообщает Госпогранкомитет. При этом ведомство напоминает, что соблюдение законодательства страны пребывания, уважение ее политического и социального устройства, обычаев, традиций, религии – это обязанность иностранцев, посещающих страну. Стоит отметить, что в России марганцовку ранее также внесли в список препаратов, используемых для синтеза наркотиков – прекурсоров. Их оборот в России ограничен и строго контролируется. Марганцовка в российских аптеках все еще имеется, но продается только по рецепту врача. forbes.ru