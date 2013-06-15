5Папа Римский Франциск получил в подарок от компании Harley-Davidson два мотоцикла, а также байкерскую кожаную куртку, сообщает РБК. Презент был сделан в преддверии собрания байкеров, который пройдет в Риме с 14 по 16 июня. Предполагается, что в субботу они устроят массовый мотопробег по Италии, проехав мимо Ватикана. Участники акции посетят массовую воскресную молитву "Ангел Господень", которую Папа Франциск проведет на площади Святого Петра. В это же воскресенье католические верующие отправзднуют опубликование энциклики Папы Иоанна Павла II Evangelium Vitae, которая осудила любое насилие над человеческой жизнью, включая аборты и эвтаназию. Полиция города перекрыла участок побережья в городе Остия длиной около километра, чтобы все мотоциклисты могли разместиться. Отметим, что массовая акция байкеров приурочена к 110-летию выпуска первого классического мотоцикла. today.kz