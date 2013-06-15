4Японские мультфильмы в жанре «хентай» признаны Роскомнадзором десткой порнографией и будут внесены в черный список. Такое решение было принято после нескольких экспертиз, сообщают Известия. На этой неделе в черный список внесут первые порномультфильмы хентай из социальной сети «В Контакте». Специалисты Роскомнадзора на специальной комиссии сделали выводы, что эти мультфильмы не несут никакой культурной, исторической или художественной ценности, не имеют связного сюжета и просто эксплуатируют интерес к сексу в извращенной форме. После многочисленных экспертиз Роскомнадзор принял решение приравнять 13 японских порномультфильмов стиля хентай к детской порнографии. После получения Роскомнадзором повторной заявки ссылки на мультфильмы, признанные детской порнографией, будут внесены в реестр. Кроме того, Роскомнадзор принял решение включить в черные списки сайты и веб-страницы, содержащие детскую порнографию. Все российские провайдеры должны блокировать доступ к таким ресурсам, если владельцы сайтов добровольно не удалят противозаконный контент. Хентай - жанр японской анимации и комиксов, основным элементом которых являются содержащиеся в них эротические или порнографические сцены. Хентай часто критикуют за нереалистичность и жестокость. today.kz