Назарбаев и Каримов поучавствовали в открытии памятника Абаю
В Ташкенте сегодня торжественно открыли памятник великому казахскому просветителю Абаю. В открытии приняли участие президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Узбекистана Ислам Каримов, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
В ходе церемонии Назарбаев отметил, что взаимоотношения Казахстана и Узбекистана успешно и стабильно развиваются во всех сферах. "Близкие и родственные связи казахов и узбеков имеют давнюю историю. Сегодня мы являемся суверенными государствами, о чем мечтали наши предки. Наши отношения вышли на совершенно новый уровень", - сказал Назарбаев.
Свидетельством поступательного развития взаимоотношений является и открытие в Ташкенте памятника великому казахскому просветителю Абаю.
"Стихи Абая, его слова назидания и философские мысли – это духовное наследие не только казахского народа, но и всего исламского мира. Его произведения взывают к познанию, трудолюбию, справедливости и братству. Казахский народ воспринимает Абая своим духовным учителем, источником национального возрождения. Его труды поистине бессмертны. С течением времени они становятся все более актуальными, определяя ориентиры для общественной и культурно-духовной жизни, - подчеркнул президент Казахстана.
Назарбаев также отметил, что на поэтическое мировоззрение Абая оказали огромное влияние творения великого узбекского поэта Алишера Навои, а также труды выдающихся мыслителей Востока - Фирдоуси, Низами, Физули.
Глава государства отметил, что сегодня имя Абая прославлено во всем мире. " В Лондоне открыт Дом Абая. В Москве, Тегеране и Стамбуле установлены памятники, во многих городах планеты в его честь названы улицы. Важное историческое значение имеет и открытие памятника в столице братского Узбекистана – Ташкенте, на улице Абая", - подчеркнул президент Казахстана.
Об укреплении двустороннего сотрудничества говорит и открытие нового здания посольства Казахстана в Ташкенте. Договоренность о начале строительства новых дипломатических представительств в Астане и Ташкенте была достигнута в 2010 году.
По поручению главы государства, здание посольства Казахстана было построено в стиле восточной архитектуры, в соответствии с самобытным колоритом столицы Узбекистана.
Назарбаев поздравил всех присутствующих с открытием памятника Абаю и нового здания Посольства Казахстана, подчеркнув, что эти события подтверждают приверженность двух государств к укреплению дружбы и братства.
В свою очередь, президент Узбекистана Ислам Каримов также выразил уверенность в незыблемости дружбы двух братских народов, отметив, что столица Узбекистана с открытием памятника Абая и нового здания Посольства Казахстана стала еще краше. "В Узбекистане хорошо знают и высоко ценят Абая как истинно народного поэта, просветителя и гуманиста, посвятившего всю свою жизнь воспеванию высоких устремлений и чаяний своего народа, боровшегося за торжество добра и справедливости. Трудно переоценить огромные заслуги Абая, который в своих бессмертных произведениях ярко и полно отразил могучую духовную силу казахского народа, его самые благородные качества", - сказал президент Узбекистана.
Было отмечено, что в творчестве великого Абая нашли свое воплощение самые сокровенные мечты и надежды двух братских народов, живущих по соседству в течение столетий.
Каримов выразил уверенность, что при поддержке Назарбаева в Астане будет также воздвигнут памятник Алишеру Навои.
today.kz
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!