2В этом сезоне у алматинцев, составляющих основную часть отдыхающих на озере Алаколь, будет возможность добраться до озера по железной дороге. с 19 июня всех желающих будет перевозить первый чартерный поезд в Казахстане - Алматы-Алаколь, который будет курсировать до конца августа два раза в неделю. Как сообщили организаторы маршрута Алматы-Алаколь - центр семейного отдыха «Пеликан» и туроператор "Kompas", выезд из южной столицы по средам и субботам с вокзала Алма-Ата 2 (в 13.45). Выезд с озера Алаколь по четвергам и воскресеньям (в 19.00). Время в пути - 16 часов. Это несколько дольше, чем на автобусе, путь на котором занимает 12 часов, зато намного комфортнее. Стоимость билета в оба конца для плацкарта – 12 000 тенге, для купейного вагона – 16 000 тенге. Цена на билеты могла быть ниже, но маршрут пока не получает традиционных для железнодорожного транспорта государственных дотаций. Это связано с очень сложной системой их получения. Возможно в будущем этот вопрос будет решен, также как и вопрос оптимизации движения, что позволит сократить время в пути. Открытие поезда Алматы-Алаколь эксперты называют главным событием нынешнего туристского сезона в Казахстане. Инициаторы также сообщили, что туристы первого заезда (с 19 по 24 июня) станут участниками фестиваля «Алакольская волна», который устраивается в честь запуска первого чартерного поезда на Алаколь. Фестиваль пройдет в центре семейного отдыха «Пеликан» и будет включать концерт Александра Цоя, премьера фильма «Окуньколь. Укрощение водяного», викторины с множеством призов, встречу с экспертами по туризму, экскурсии к галерее петроглифов и на лечебные грязи Жаланашколь. Особый интерес представляет встреча с известным бёдвочером Казахстана Аскаром Исабековым, основателем сайта birds.kz. Он расскажет об орнитологическом богатстве Алаколя и покажет фотографии более 60 видов птиц, обитающих на его берегах. Среди них не только пеликан, лебедь, цапля, журавль-красавка, но и знаменитая реликтовая чайка. Важную часть фестиваля составят занятия алматинского тренера Александра Куянова, известного как Сенсей Сан Саныч. Ведь люди едут на Алаколь прежде всего за здоровьем. Александр является автором оригинальных фитнес-методик и мастером восточных оздоровительных практик (йога, китайская гимнастика, владение древними видами оружий). today.kz