1Председатель агентства республики по статистике Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в начале июня численность населения страны превысила рубеж в 17 миллионов человек, сообщает пресс-служба ведомства. «Это прогнозировать даже и не надо, очевидно, что население уже достигло и перевалило за 17 миллионов человек», - сказал Смаилов на брифинге в пятницу. По его сведениям, численность населения республики ежемесячно увеличивается примерно на 19-20 тысяч человек. «Если на 1 мая численность населения составила 16 миллионов 990 тысяч человек, то на 1 июня это число будет, соответственно, 17 миллионов 10 тысяч примерно. То есть, я хочу, что во второй декаде мая численность населения уже перешагнуло 17-миллионный рубеж», - продолжил глава агентства. «Но в связи с тем, что мы данные получаем на региональном уровне от органов ЗАГС, системы министерства юстиции, то информация у нас идет на месяц позже, поэтому в следующий раз, 11 июля, на брифинге мы озвучим информацию по состоянию на 1 июня. Тогда уже, безусловно, численность будет больше 17 миллионов, она уже сегодня больше», - заключил он. today.kz