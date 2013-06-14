19На брифинге с участием сотрудников ДВД Мангистауской области раскрыли подробности убийства экс-председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Казахстана Мухита Кубаева и чемпиона мира по каратэ, бывшего начальника уголовного розыска Актау Серика Бимурзина, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области. Как рассказали в пресс-службе, 11 июня в ДВД обратились родственники пропавших Кубаева и Бимурзина. Во время проверки было выявлено, что они 29 мая выехали на автомобиле Toyota Land Cruiser из Алматы, а 1 июня прибыли в Мангистаускую область. Также в управлении дорожной полиции установили, что 5 июня авто, на котором они прибыли, было переоформлено с присвоением нового регистрационного номера на гражданина С. В пресс-службе отметили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий 13 июня был установлен и задержан новый владелец авто, который рассказал, что 1 июня в 104 километрах от Актау в районе захоронения "Караман-Ата" Мангистауского района его родственник совершил двойное убийство. 2 июня гражданин С. по просьбе гражданина К. согласился скрыть оружие и следы захоронения двоих убитых за 65 тысяч тенге и нанял специальную технику для проведения земельных работ. "Во время осмотра места захоронения 13 июня были обнаружены и выкопаны два трупа мужского пола с признаками насильственной смерти (пулевые ранения). Родственники опознали их, как Бимурзина и Кубаева. Назначена судебно-медицинская экспертиза трупов. Кроме того, гражданин С. добровольно показал место (на расстоянии 20 километров к северо-востоку от автотрассы Актау - Жанаозен), где он закопал сумку, в которой находилось оружие: пистолет марки "Байкал", без серийного номера, с магазином и 57 патронами калибра 7,62 миллиметра, а также два бронежилета и кобура от пистолета", - сказали в пресс-службе. Один из подозреваемых задержан, ведутся поиски второго. Обстоятельства преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Убийство". Автор: Асемгуль Касенова tengrinews.kz