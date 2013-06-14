14Экс-председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Мухита Кубаева и известного спортсмена, бывшего начальника уголовного розыска Актау Серика Бимурзина, убил житель Актау, 1975 года рождения. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. В полиции рассказали, что тела были найдены в 104 километрах от Актау. Кубаев и Бимурзин прибыли по делам бизнеса, познакомились с подозреваемым в убийстве 1 июня. Ранее стало известно, что Кубаев и Бимурзин были убиты. По горячим следам был обнаружен подозреваемый в совершении убийства. Сейчас полицейские пытаются задержать сообщника подозреваемого. Было изъято оружие. tengrinews.kz