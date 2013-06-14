Фото с сайта zoo-farm.ru Фото с сайта zoo-farm.ru По сообщению пресс-службы акима Атырауской области, в селе Бейбарыс Махамбетского района прошла церемония закладки первого камня в фундамент будущего молочного комплекса.   На строительство из областного бюджета выделено 2 млрд 36 млн тенге. Заказчиком объекта является ТОО «Первомайский» и СПК «Атырау». Строительством объекта займется ТОО «Атырауинждорстрой». Все работы должны быть завершены к концу текущего года. В бывшем совхозе, ныне ТОО «Первомайский», на сегодня в наличии 750 коров молочных пород. К концу года, когда будет введен в эксплуатацию молочный комплекс, сюда завезут 500 высокопродуктивных коров голландской породы. Местные власти, таким образом, пытаются решить вопрос обеспечения молочным продуктом атырауский регион. На сегодня продукция, в основном, завозится с других регионов Казахстана и России.