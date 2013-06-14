Фото с сайта www.self-change.ru Фото с сайта www.self-change.ru По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, учебным центром прокуратуры был проведен семинар-тренинг для сотрудников надзорного органа. Прокуроров обучали  ораторскому искусству на государственном языке. - В частности, сотрудников учили, как правильно подготовить и произнести качественную речь, отвечающую высоким критериям профессионализма и публичности, - отметили в пресс-службе. В процессе данного мероприятия был проведен тренинг в форме игрового процесса по уголовным и гражданским делам с участием молодых специалистов прокуратуры. В работе семинара приняли участие как сотрудники областного аппарата, так и районные, связь с которыми было установлено по видеоконференции, а также преподаватели Атырауского государственного университета им.Х. Досмухамедова.