Фото с сайта www.dailynews.kz Фото с сайта www.dailynews.kz Приговором Жылыойского районного суда от 13 июня сотрудники полиции признаны виновным и  приговорены к 9 годам лишения свободы с лишениями права заниматься правоохранительной деятельности сроком на 7 лет. Об этом сообщил прокурор отдела прокуратуры Атырауской области Аслан НУРГАЛИЕВ. - По результатам проведенной проверки по заявлению потерпевшей прокуратурой района было возбуждено ряд уголовных дел по фактам изнасилования, насильственных действий сексуального характера и превышения должностного полномочия. Данное уголовное дело расследовался специальным прокурором и было передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщил прокурор. Также на 9 лет осужден сотрудник противопожарной службы. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов лишены специальных званий.  В настоящее время приговор суда в законную силу еще не вступил, и осужденные имеют право его обжаловать. Напомним, как установило следствие,  в ночь на 28 января в служебном помещении ОВД г.Кульсары двое помощников УИП Жылыойского РОВД и сотрудник противопожарной службы ОЧС района в группе лиц по предварительному сговору с угрозой убийства в извращенной форме изнасиловали уроженку Жамбылской области.