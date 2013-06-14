avariya univermag_mgДТП произошло примерно в 13.30 на регулируемом пешеходном переходе прямо перед ТЦ «Универмаг». По словам инспектора дорожной полиции, автобус маршрута №43 наехал на пешехода переходившего дорогу. По словам водителя ПАЗа Андрея, он ехал со стороны остановки НТБ в сторону центра. Ехал на зеленый сигнал светофора, когда зеленый свет начал мигать, он начал притормаживать. - Я только стал притормаживать, как девушка сразу стала переходить дорогу со стороны Универмага, - рассказал водитель автобуса. - Я уже притормаживал, но нельзя же сразу остановить машину в шесть тонн. На месте ДТП сейчас работают дорожные полицейские.  По словам инспектора, женщина пострадала не сильно. ЕЕ увезли в областную больницу.