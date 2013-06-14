Сессию начали с приятного. Трое уральцев были удостоены звания «Почетный гражданин Уральска». Обладателями нагрудного знака и удостоверения, свидетельствующего о столь высоком звании, стали ветераны ВОВ Павел БУКАТКИН, Иван ГАПИЧ и Бисен ЖУМАГАЛИЕВ. - Позвольте от себя и от имени своих коллег поздравить вас, - сказал Аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ. - Это звание шло к вам не в один день, оно пришло к вам с большим трудом, который вы внесли в наш город, в нашу область, в Казахстан. Вы ковали победу в годы великой отечественной войны. Мы чтим это. Мы вас любим и гордимся вами. Далее депутаты пришли к своим обычным делам. На повестке дня были рассмотрены три вопроса. По первому вопросу - об исполнении бюджета города за 2012 год отчитался начальник городского финансового отдела Ануарбек КАБАШЕВ. - Годовой план по поступлениям городского бюджета за 2012 год составил 21800 млн. тенге, поступило 21824 млн.тенге или 100,1%, - рассказал начальник горФО. - Расходная часть бюджета за 2012 исполнена на 99,2% или на 21635 млн.тенге. Исполнение бюджета по расходам на 1 января 2013 года составило 21635 млн.тенге, из них затраты 20520 млн.тенге, бюджетные кредиты 111 млн.тенге, приобретение финансовых активов 645 млн.тенге и погашение займов 358 млн.тенге. Как стало известно, дефицит бюджета покрывался за счет использования остатков бюджетных средств, образовавшихся по итогам 2011 года, а также поступления займов из областного бюджета. О реализации программы модернизации развития ЖКХ рассказал начальник ЖКХ Елтай ЖАМАНГАРИН. Так в прошлом году в Уральске было отремонтировано 23 объекта и освоено 111 млн. тенге кредитных средств. Анэль КАЙНЕДЕНОВА