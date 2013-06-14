18Казахстанский автопроизводитель АО «АгромашХолдинг», который входит в группу AllurGroup, намерен вывести на российский рынок пикап SsangYong Nomad. По словам президента компании Андрея Лаврентьева, появление модели в странах Таможенного союза, в том числе и России, намечено на 2014 год. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Никаких подробностей о модели нет. Известно лишь, что она является перелицованной версией пикапа Actyon Sports. К 2017 году производитель планирует выпустить 75 тысяч «Номадов», 70 процентов которых отправятся на экспорт. Решение о выходе на российский рынок было принято компанией в связи с тем, что Казахстан получил квоту на поставку 300 тысяч автомобилей на территорию стран-участниц таможенного союза. Ранее сообщалось, что выпуск SsangYong Nomad начнется в середине текущего года. Сборку наладят в городе Костанай. Приблизительная стоимость модели составит 22 тысячи долларов (около 712 тысяч 700 рублей). В России уже продается пикап SsangYong Actyon Sports. Модель, которая доступна с единственным 149-сильным дизелем 2.0, собирается на заводе компании Sollers во Владивостоке. Стоимость самой доступной версии с шестиступенчатой механической коробкой передач составляет 909 тысяч рублей, с шестидиапазонным «автоматом» – 1 миллион 19 тысяч рублей. gazeta.kz