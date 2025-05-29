За 77 лет ООН провела 71 операцию с участием более 2 миллионов миротворцев из 150 стран. В настоящее время в 12 миротворческих миссиях ООН служат более 80 тысяч миротворцев из 121 страны.

По данным МИД РК, за 77 лет ООН провела 71 операцию с участием более 2 миллионов миротворцев из 150 стран. В настоящее время в 12 миротворческих миссиях ООН служат более 80 тысяч миротворцев из 121 страны.

Взаимодействие Казахстана с ООН на миротворческом треке началось в 2014 году, когда первый военнослужащий был направлен в качестве военного наблюдателя в миссию ООН в Западной Сахаре.

В настоящее время 158 казахстанских миротворцев несут службу в 6 миссиях ООН. Безусловным достижением является направление в марте 2024 года в миссию ООН на Голанских высотах первого национального контингента в составе 139 военнослужащих.

Целью участия Казахстана в миротворческих операциях ООН является содействие усилиям мирового сообщества по поддержанию мира и безопасности, а также укрепление международного авторитета нашей страны.

Ранее Токаев высказался о военных конфликтах в мире.



