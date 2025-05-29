До выхода в декретный отпуск женщина работала учителем в школе.

Гульжанар, так зовут женщину, в свое время окончила университет им. Жубанова в Актобе, вышла замуж и жила в Сагизе Атырауской области. Как рассказал ее супруг, молодая женщина до выхода в декретный отпуск работала учителем информатики в школе. Старшему их сыну было 3 года, дочери — 11 месяцев.

Самой женщины, обвиняемой в совершении преступлении по ст. 99 ч. 3 — «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии», на предварительном слушании не было. Она находится на лечении в Талгаре. Там, в частности, находится единственное в стране психиатрическое учреждение, где проходят лечение лица, совершившие опасные деяния в состоянии невменяемости или у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство.

Преступление подсудимой было в марте 2025 года в райцентре Кандыагаш Актюбинской области. Женщина, сообщали тогда в полиции, задушила двух малолетних детей, используя подушку. Как теперь стало известно, Гульжанар приехала в райцентр в гости к родителям, тела детей обнаружили ее родственники. В полиции рассказали, что женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. Но было возбуждено уголовное дело, мать детей водворили в ИВС.

29 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялось предварительное слушание по этому делу. В нем онлайн участвовал брат подсудимой, на суде были адвокат, а также потерпевший — супруг подсудимой. По его словам, с Гульжанар они жили 4 года, у них было двое детей, в Кандыагаш она приехала к отцу. Дети были задушены во сне.

— С супругой все было нормально, пока она не родила второго ребенка. После родов она находилась в депрессии, говорила, что устала жить, у детей нет будущего. 11 марта она впервые сказала, что пыталась задушить дочь, и я обратился в полицию, эксперты определили у нее психоз 2-й степени, - рассказал муж Гульжанар. - Я сообщил об этом отцу, он ее забрал в Кандыагаш. Там 23 марта супруга совершила убийство наших детей. Они в это время спали. Дома были брат супруги, сноха, но они находились в другой комнате и не знали об этом. Сейчас супруга на лечении. Я не буду просить для нее уголовного наказания, пусть ее лечат, — сообщил СМИ супруг обвиняемой Женисбек.

Главное судебное разбирательство по этому делу назначили на 10 июня.





Фарида ЗАРИП