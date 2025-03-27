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Происшествия Социум

Суд Актобе арестовал женщину, подозреваемую в убийстве собственных детей

Во время досудебного расследования женщина будет находиться под стражей.
Арайлым Усербаева
Суд Актобе арестовал женщину, подозреваемую в убийстве собственных детей

26 марта специализированный следственный суд Актобе вынес санкцию об аресте женщины, которую подозревают в убийстве двух малолетних детей. Это значит, что во время следствия она будет находиться в СИЗО. По предварительной информации, мать задушила детей подушкой. 

Напомним, речь идет о жутком преступлении, которое произошло 23 марта в городе Кандыагаш, Актюбинской области. 29-летняя женщина с детьми приехала в гости к родителям. Сама проживала в Атырауской области. По данным следствия, она находилась в состоянии послеродовой депрессии. Детям было 3 года и 11 месяцев. 

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