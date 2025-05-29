Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов встретился с директором по государственной политике компании «Meta» Саримом Али Азизом.
Стороны обсудили, как сделать интернет безопаснее. Ведь сегодня соцсети используют не только для общения и бизнеса, но и для преступлений: интернет-мошенничества, продажи наркотиков, распространения порнографии и другой запрещённой информации.
— Очень важно, чтобы вредный контент блокировался быстро, а у нас была прямая связь с администрацией соцсетей,— отметил министр Ержан Саденов.
Представитель компании «Meta» выразил поддержку инициативе МВД.
Стороны договорились наладить прямой контакт между МВД и Meta, создать общую команду специалистов и запустить обучающие программы, которые помогут людям лучше разбираться в законах и финансовых вопросах в интернете.
В конце встречи участники подтвердили готовность продолжать сотрудничество в целях обеспечения безопасности в сети и противодействия интернет-преступности.
Снежанна ДАВЫДОВА
Фото: pexels.com