Свидетель спустя 25 лет рассказал, что видел в день трагедии, когда был ещё ребёнком.

Сегодня, 29 мая, в Специализированном суде по уголовным делам ЗКО начали допрашивать свидетелей по делу о двойном убийстве, которое раскрыли спустя 25 лет. Суд проходит с участием присяжных. Адвокаты подсудимых пожаловались, что им не дали список свидетелей. Позже список им всё-таки передали.

Защита также попросила исключить двух свидетелей — Кубашева и Муканова. По словам адвокатов, эти мужчины до начала заседания общались с потерпевшими и что-то активно обсуждали. Адвокаты считают, что они могли обсуждать детали дела. Потерпевшие на это ответили, что просто давно не виделись — живут в одном посёлке и говорили о жизни. Адвокат Айгуль Орынбекова снова попросила заменить судью Динару Гильманову. По её мнению, судья заинтересована в этом деле и игнорирует просьбы защиты, не делает замечаний потерпевшим, которые контактируют со свидетелями. Суд отказал в этом требовании, как и в исключении свидетелей.

Серик Кубашев — первый свидетель. Его уже допрашивали ранее, но защита осталась недовольна. На многие вопросы он отвечал: «не помню», так как с момента событий прошло 25 лет. Он давал показания в 2000 и 2024 году, но многое забыл. Адвокаты неоднократно просили прокурора не задавать наводящие вопросы.

Сырлыбай Муканов — второй свидетель. Защита тоже хотела его исключить из-за общения с потерпевшими. Он рассказал, что слышал о конфликте между Турланом и Сармаганбетовым из-за клиента, которого якобы «увели». Он также не помнил некоторые детали, из-за скора давности дела.

Третьим допросили свидетеля, который в момент убийства находится рядом. Бауржану Казимозу на момент убийства было всего 10 лет. Спустя 25 лет мужчина не помнит подробностей и деталей произошедшего. В его показаниях говорится, что он играл возле дома Ружейникова 9, увидел как подъехала машина, затем услышал хлопки и как двое мужчин вышли из авто. Также он говорил, что в машине кто-то спорил и тогда 25 лет назад он даже говорил, что может описать тех, кто вышел из машины. Однако сейчас он не может ответить на вопросы, которые ему задают, так как прошло 25 лет. Он не помнит подробностей. На вопросы он отвечал «Мне тогда было 10 лет». Заседание суда продолжил опрос свидетелей.

Напомним, что это дело о двойном заказном убийстве, совершённом 25 лет назад. Суд проходит с участием присяжных. На скамье подсудимых — 53-летний Аскар Батыров и 50-летний Алибек Сармаганбетов. Их обвиняют по статье 99 УК РК — убийство двух человек по предварительному сговору.

По версии следствия, летом 2000 года Сармаганбетов поссорился с двумя мужчинами — Шариповым и Сатиевым — из-за денег. Он решил их убить и привлёк Батырова, который нашёл оружие и ещё одного исполнителя — Салама́та Сарсенова (он умер в 2010 году). В день убийства Батыров попросил Шарипова отвезти их с Сарсеновым в город. У дома №9 по улице Ружейникова он выстрелил в Шарипова — один раз в голову, два в шею. Затем трижды выстрелил в Сатиева. Сарсенов добил обоих выстрелами в голову. Оба мужчины скончались на месте. В 2024 году Аскар Батыров сам пришёл в полицию и признался в преступлении.