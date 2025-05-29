В ЮАР на онлайн-аукционе продали легендарную работу Владимира Третчикова — «Дама с Востока».

Как пишет Qazaqstan Media , художник написал ее в 1955 году. Покупатель холста пожелал остаться анонимным, но купил произведение искусства за 1,7 млн. долларов. Это стало новым мировым рекордом для работ уроженца Петропавловска.

Имя Владимира Третчикова для жителей Петропавловска до последнего времени было неизвестным. Как рассказывают некоторые краеведы, это связано с происхождением семьи Третчикова. Родители художника были молокане. Это течение в христианстве еще до революции 1917 года считалось ересью. По одной из версий, отец Владимира был крупным скотопромышленником. Однако подтверждений этому нет.

Ни одна из работ уроженца Петропавловска никогда не продавалась в Советском Союзе. Репродукции его полотен считались частью буржуазного быта. Возможно, сказалось и то, что Третчиков был эмигрантом. Но главное, по канонам соцреализма художникам необходимо было показывать реалии классовой борьбы, войну с империализмом и колониализмом или будни трудящихся.

Фото: pixabay.com



