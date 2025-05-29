Трагическое событие произошло в селе Жумысшы Казыгуртского района. 12-летнего Улагата Сайдуллу задушил свой же одноклассник. Причина тому — ссора из-за телефона. Как выяснилось, в момент инцидента учителя в классе не оказалось.

Трагическое событие произошло в селе Жумысшы Казыгуртского района. 12-летнего Улагата Сайдуллу задушил свой же одноклассник. Причина тому — ссора из-за телефона. Об этом сообщили в Telegram-канале ztb_qaz. Как выяснилось, в момент инцидента учителя в классе не оказалось. Дети были без присмотра. Поэтому одноклассники были первыми, кто оказал ему помощь. Они обливали его водой, но все было безуспешно.



Мать погибшего мальчика утверждает что ее ребенка можно было спасти. По ее словам, дежурный педагог услышал крики и открыл дверь, но, услышав что ученик «упал в обморок», не придал значения ситуации и ушёл.



Мама Улагата недовольна наказанием, которые назначил суд. Подозреваемый школьник, по закону, освобожден от уголовной ответственности: ему нет 12 лет. Родителей оштрафовали.