Казахстанскую сторону на мероприятии представил заместитель министра туризма и спорта Республики Казахстан Ержан Еркинбаев.
На заседании рассмотрели ключевые направления расширения сотрудничества в туристской отрасли, в том числе развитие взаимодействия между компаниями на пространстве СНГ.
В своём выступлении Ержан Еркинбаев выделил три приоритетных направления, которые способны дать новый импульс для укрепления сотрудничества: горный туризм, цифровизация и развитие профессионального образования в сфере туризма.
— Сегодня у стран СНГ есть всё необходимое, чтобы превратить туризм в одну из точек роста региона. У нас — богатое природное и культурное наследие, современные курорты, профессиональные кадры и, главное, общая история и доверие. Объединив усилия, мы сможем превратить пространство СНГ в единую привлекательную туристскую дестинацию, — отметил Ержан Еркинбаев.
В заседании приняли участие главы туристских ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ. По итогам заседания был подписан Протокол.
Фото: pixabay.com