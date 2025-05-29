28 мая в городе Сочи (Россия) состоялось очередное заседание Совета по туризму государств – участников СНГ.

Казахстанскую сторону на мероприятии представил заместитель министра туризма и спорта Республики Казахстан Ержан Еркинбаев.

На заседании рассмотрели ключевые направления расширения сотрудничества в туристской отрасли, в том числе развитие взаимодействия между компаниями на пространстве СНГ.

В своём выступлении Ержан Еркинбаев выделил три приоритетных направления, которые способны дать новый импульс для укрепления сотрудничества: горный туризм, цифровизация и развитие профессионального образования в сфере туризма.

— Сегодня у стран СНГ есть всё необходимое, чтобы превратить туризм в одну из точек роста региона. У нас — богатое природное и культурное наследие, современные курорты, профессиональные кадры и, главное, общая история и доверие. Объединив усилия, мы сможем превратить пространство СНГ в единую привлекательную туристскую дестинацию, — отметил Ержан Еркинбаев.

В заседании приняли участие главы туристских ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ. По итогам заседания был подписан Протокол.

