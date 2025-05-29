Инцидент случился в Актау, в микрорайоне 7А. На побережье Каспийского моря.

Маленького казахстанца, утонувшего в море, чудом вернули к жизни

Спасатели оказали первую медицинскую помощь ребенку 2011 года рождения.

Мальчик купался в местах, не предназначенных для купания. Его заметил и спас очевидец.

После этого пострадавший был передан в службу скорой помощи.

В данный момент его состояние удовлетворительное.

Фото: pexels.com