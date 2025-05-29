Маленького казахстанца, утонувшего в море, чудом вернули к жизни
Инцидент случился в Актау, в микрорайоне 7А. На побережье Каспийского моря.
Спасатели оказали первую медицинскую помощь ребенку 2011 года рождения.
Мальчик купался в местах, не предназначенных для купания. Его заметил и спас очевидец.
После этого пострадавший был передан в службу скорой помощи.
В данный момент его состояние удовлетворительное.
Фото: pexels.com
