28 мая во время сессии городского маслихата депутат Асланбек Аминов поднял вопрос субсидирования городского пассажирского транспорта. По его словам, на эти цели из городского бюджета выделяются немалые деньги, и основным вопросом является уменьшение размера выделяемых субсидий, не повышая стоимости проезда.

– Почти семь миллиардов тенге – очень большая сумма, и из года в год она растет, – отметил депутат.

Оказалось, что в городе уже сформирована аудиторская группа, которая займется изучением законности выделения субсидий и их рентабельность.

Аким города Мурат Байменов отметил, что тоже поддерживает этот вопрос.

– Вчера я встречался с представителями российской компании, которые занимаются анализом и проводят полностью аудит автобусных маршрутов. Они работали по всей России, а также в Алматы. Глава этой компании сам хочет проверить уральские автобусы, проехаться на них. Другими словами, объехать несколько маршрутов, провести операцию «Тайный покупатель», увидеть пассажиропоток, соблюдение маршрутов, графиков, чистоту автобусов, накладные и так далее. У компании есть хороший опыт работы. Когда есть порядок в финансах и нам спокойнее. Вопросы есть, и я их сам поднимаю. Сейчас ревизионная группа будет заходить в отдел ЖКХ, – сказал Мурат Байменов.

Напомним, с 1 января 2024 года проезд в автобусах Уральска при безналичной оплате стоит 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей и пенсионеров. При наличной оплате 200 и 100 тенге соответственно. В 2025 году на субсидирование пассажирского транспорта выделено 5,2 миллиарда тенге.