Пять тысяч гектаров обработали от гнуса в Уральске

По данным управления энергетики и ЖКХ по ЗКО, для проведения профилактической дезинсекции в Уральске заключен договор с подрядной организацией ИП «Танкеев Б.А.». Для борьбы с гнусом в этом году выделено 81,6 миллиона тенге.

– С апреля подрядная организация ведет работу по выявлению зон повышенной концентрации личинок комаров и по наземной обработке выявленных территорий с помощью подвесного мешкового опрыскивателя. Кроме этого, с середины мая начались работы по обработке против окрыленной стадии комаров. Обработка ведется специализированными распылительными машинами, разрешенными к передвижению по городу Уральск и пригородной территории, – сообщили в ведомстве.

Всего на сегодняшний день подрядчик обработал около 5 тысяч гектаров территории. Всего обработке подлежат более 13 тысяч гектаров.

Работы проводятся в лесополосах, лесных массивах, вдоль рек, а также в парках и скверах с момента вечернего заката до восхода солнца. Считается удовлетворенным, когда эффективность работ превышает 90%. В случае неудовлетворительного показателя эффективности подрядчик производит повторную обработку.

– Подрядчик размещает информацию по обработке в средствах массовой информации, социальных сетях, а также предоставляет информацию по обработке в управление для размещения на сайте акимата города Уральска и ЗКО. Профилактическая дезинсекция проводится в период весенне-летнего сезона в соответствии с погодными и энтомологическими показателями, – дополнили в управлении.



